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Шоу-бизнес

Оскандалившуюся с наркотиками Бочкареву собрались упечь за решетку

Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com
Скандал с наркотиками для актрисы Натальи Бочкаревой еще не закончился. Теперь стало известно, что ее намерены упечь за решетку.
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В середине осени Сеть взорвал новый скандал с участием знаменитости. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ. Она управляла автомобилем, находясь под наркотическим опьянением, когда ее остановили сотрудники полиции. В результате решения суда женщину лишили водительских прав на год и восемь месяцев.

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Сейчас стало известно, что звезда отечественного шоу-бизнеса вновь появится в зале суда. Близкий к следствию источник сообщил, что дело актрисы из популярного некогда сериала "Счастливы вместе" будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту прописки Бочкаревой.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", – цитирует сотрудника судебной системы StarHit. Артистку обвиняют по первой части статьи 228, которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в конце сентября черный внедорожник, на котором ехала Бочкарева, остановили сотрудники ДПС. При разговоре со звездой сериала "Счастливы вместе" правоохранители заметили, что она в неадекватном состоянии. В ходе досмотра у Натальи был обнаружен пакет со странным белым веществом. Наталья призналась, что у нее имеются наркотики, которые она спрятала в нижнем белье. После того, как информация просочилась в прессу, артистка принялась все отрицать.

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Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

Автор: 23 декабря 2019, 09:04
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