Бочкарева взорвалась из-за жестокой травли после скандала с жаргоном наркоманов

Актриса Наталья Бочкарева уже не раз заявляла, что ей надоели высказывания злопыхателей из-за скандала с наркотиками. Теперь же знаменитость взорвалась из-за травли после инцидента с жаргоном.



Звезда сериала "Счастливы вместе" в личном микроблоге опубликовала примечательный пост, в котором жестко высказалась о том, как журналисты преподнесли ее душевные излияния широкой общественности. Женщина раскритиковала "акул пера" и своих подписчиков за утрированное восприятие ее шутки.

Ранее Бочкарева выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" публикацию, в которой рассказала, что пользователи нередко пытаются ее подколоть со словами "Есть че?". Тогда артистка с юмором написала, что сделает это выражение своей фишкой.

Ее подписчики пришли в ужас, а пресса разнесла Наталью на цитаты. Разумеется, эмоциональная актриса не смогла оставить этот факт без внимания. Она разнесла журналистов в пух и прах, не уточнив, правда, какие именно издания написали новостные заметки с таким информационным поводом.

Кроме того, знаменитость обратила внимание, что эта цитата принадлежит не ей, а пользователям сети, которые нередко оставляют едкие комментарии под фотографиями звезды сериала "Счастливы вместе". Женщина возмутилась тем, что буквально каждый ее "чих" преподносят как что-то невероятное.

"Какой вообще ужас. Мне что теперь в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?", – цитирует Бочкареву издание Teleprogramma.pro.

Наталья отметила, что сейчас у нее нет времени рассказывать о ситуации с наркотиками, т.к. у нее и без этого много дел. В конце своей речи актриса в приказном порядке потребовала оставить ее в покое с расспросами о скандале. Она пообещала, что теперь будет блокировать каждого злопыхателя без разбора.

