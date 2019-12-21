"Без пяти минут разведенка": Муцениеце зарабатывает на новую жизнь

Актриса Агата Муцениеце начала собственный бизнес. Решение знаменитости увеличить доход навело на мысли о проблемах в ее семье.

Звезда российских сериалов поделилась с поклонниками радостной новостью. Она запустила линию собственной косметики по уходу за кожей. Агата Муцениеце создала шиммер для тела – крем с блестками, который не пачкает одежду.

"У нее еще и действительно натуральные компоненты! И столько интересного я узнала про мир красоты, и ухода). В общем, ловите, наш совместный коллаб – молочко с шимером! 3 месяца думали, делали, пробовали! И вот он! Честно, это эксперимент, и пока линейка так сказать, капсюльная! А еще я в восторге от самой упаковки.. кто хочет сиять на Новый год? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Агата Муцениеце в "Инстаграм".

Отметим, что решение артистки подзаработать некоторые обыватели восприняли как тревожный звоночек. Пользователи Сети решили, что актриса пытается наладить личное финансовое положение, так как в ближайшее время может остаться одна. Дескать, отношения Агаты Муцениеце и ее мужа Павла Прилучного трещат по швам, поэтому звезде необходимо заработать на новую жизнь.

"Наверняка вы этим говоном не пользуетесь!!!", "ессесьно,нет😁 Уши заговаривает😂", "пользоваться может и не пользуется, но зарабатывает на этом однозначно!👆😔 Когда ты без пяти минут разведенка, то в ход идут все возможные способы заработка, чтобы был Кэш на хлебушек с черной икоркой и на крутую косметику,а не на это дермище что она тут рекламирует😁", "зачем вы так? Реклама косметики нормальный способ заработка для актрисы, что в этом плохого? Насчет развода – это просто неприлично 😵😵😵", – рассуждали подписчики Агаты Муцениеце.