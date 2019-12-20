Родные оставили в клинике просящуюся домой Федосееву-Шукшину

В Сети появились данные, будто видели в доме престарелых женщину, похожую на Лидию Федосееву-Шукшину. Позже Бари Алибасов, супруг актрисы, обнародовал фото, на котором запечатлен с женой, причем по обстановке видно, что пара находится не дома. Встревоженные журналисты немедленно связались с родственниками артистки.
Ее младшая дочь Ольга Шукшина опровергла информацию о доме престарелых, но отметила, что у звезды проблемы со здоровьем. "На фоне перемены погоды у нее обострилась бронхиальная астма. Была сильная одышка, проблемы с сердцем, отеки", – уточнила наследница.
Она рассказала, что после консультации эндокринолога актрису решили положить в больницу. Было подозрение на тромбоз, но, к счастью, это не подтвердилось. Зато обнаружились проблемы с сердцем, и Лидию Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию.
"На следующий день врачи меня обрадовали: у Лидии Николаевны нет ни инфаркта, ни тромбоза. Да, есть возрастные проблемы, и ее пламенный мотор работает, к сожалению, не так, как в молодости. Из реанимации ее перевели в терапевтическое отделение и назначили курс интенсивной терапии. На третий день мама уже просилась домой", – сообщила Ольга в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".
Однако родные не забрали ее из больницы. Дочь пояснила: "Настаивают врачи. Вмешался Бари Алибасов, который сказал, что ехать домой ей еще рано. Надо отдать должное Бари Каримовичу: мама его слушает, как никого в нашей семье. Часто он дает дельные советы. В больнице у нее прекрасные условия, отдельная палата. Бари о ней заботится, заменил батарейки на ее слуховом аппарате. Все хорошо".
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