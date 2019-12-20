По одному подарку и салаты без майонеза: Кожевникова отказалась баловать сыновей

По словам артистки, Новый год она и ее супруг будут встречать по-семейному, в компании такой же многодетной пары. Дети Марии Кожевниковой уже написали письма Деду Морозу. Мальчишки рассказали волшебному старику о том, как вели себя весь год, и попросили подарки.
Старший сын знаменитости, пятилетний Иван любит футбол, поэтому загадал мяч и спортивную форму. Средний отпрыск, четырехлетний Максим хочет конструктор Playmobil. Двухлетний Василий мечтает о бетономешалке.
"Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет. Я не знаю, почему он любит эти машинки", – сказала Мария Кожевникова.
Актриса отметила, что в этот раз ее мальчишки получат только по одному подарку от Деда Мороза. Звезда решила больше не баловать наследников.
"Ценность к таким вещам меняется, когда их много. Мы вот с вами росли в то время, когда не было такого многообразия игрушек, поэтому ценили их больше", – рассудила Мария Кожевникова.
Сама знаменитость никаких дорогих новогодних презентов не ждет. По словам актрисы, после рождения детей у нее поменялись приоритеты. Сегодня Мария Кожевникова мечтает об одном: чтобы ее сыновья были здоровы. Именно это она загадывает под бой курантов.
"Ничего материального мне не нужно, все есть", – призналась звезда.
Мария Кожевникова, как и многие ее поклонники, ставит на праздничный стол оливье и сельдь под шубой. Артистка отметила, что себе салаты делает отдельно – без майонеза. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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