"Трутся друг о друга": проститутка Рыбка рассекретила роман Дурова с темнокожим парнем

"Я была у Дурова в гостях, – рассказала Рыбка. – Большая квартира, метров 150. Типичная квартира программиста. Он написал мне сам в "Инстаграм", договорились встретиться, сходили в White Club. Я пришла встретиться с нормальным парнем, думала, может мы друг другу понравимся. А он пришел на встречу неофициально со своим парнем..."
Затащить миллиардера в постель любительнице богатых мужчин Рыбке не удалось. Он оказался не по этой части... "Они не говорили об этом, но я по отношению вижу, – пояснила Настя свои подозрения об однополых контактах Павла. – Охранник был здоровый черный негр. Когда мальчики стоят близенько друг к дружке, у них нет дистанции совсем, друг о друга трутся. Они живут втроем: он, его чувак и девчонка. Я к нему поподкатывала, он меня подсбрил. Я не поняла, почему, а потом увидела эти телячьи нежности".
После того, как Настя Рыбка поняла, что с этим мужчиной у нее ничего не получится, не стала стесняться в выражениях. "Самое большое разочарование: Дуров маленького роста, худенький, щупленький, дрищ с диатезом на щеках", – заявила она в программе "Хочу сибаса", которая выходит на онлайн-платформе PREMIER.
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