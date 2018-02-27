Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского

Знойная красавица обещает, что в долгу не останется. А уж она-то умеет благодарить!

Самая знаменитая соблазнительница страны Настя Рыбка обратилась с открытым письмом к осужденному за мошенничество бизнесмену Сергею Полонскому. Он – ее последняя надежда. Дело в том, что эскортница была арестована в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга.

В ходе рейда в одном отелей Таиланда обнаружили более 43 туристов из России, которых Рыбка всего за 625 долларов обещала научить профессиональной технике оральных ласк и умению получать наслаждение сразу с несколькими партнерами. Во время ее горячего мастер-класса с использованием фаллоимитатора и нагрянула полиция.

"Местная полиция, купленная людьми Олега Дерипаски, задержала нас с Сашей Лесли по абсурдным обвинениям ("сутенерство" и "проституция"). Я отпущена под подписку о невыезде, Алекс задержан как организатор, проведет ночь в камере до суда, который должен избрать ему меру пресечения, – сообщила юная куртизанка. – Обращаюсь к предпринимателю Сергею Юрьевичу Полонскому и его доверенному лицу Валерию Новикову! Друзья, помогите с адвокатами, Алекса надо вытаскивать! У вас у самих был такой неприятный опыт, помогите с защитой".

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Янв 19, 2018 в 9:17 PST

"Я, как вы понимаете, в долгу не останусь!" – пообещала Настя. Она валяется в ногах у одиозного предпринимателя. И от ее соблазнительного обещания ему, видимо, не стоит отказываться. Ведь Рыбка – профессионал высокого уровня в искусстве любви. Это можно понять по названию ее секс-тренингов – "****-затейница", "С широко раздвинутыми ногами", "Глубокая глотка". "Сначала делаем кивающие движения головой на север. Шею держим с подбородком на одной линии, словно плывете под водой. Теперь вынырнули. Мой берег? Не мой. Ныряем обратно", – примерно так Рыбка учит доставлять удовольствие ртом. Так что долг она сможет легко и красиво отработать.