Елена Яковлева сорвалась из-за обезображенного сына

Яковлева заявила, что уже давно привыкла к подобным выходкам сына. Артистку радует тот факт, что скоро она сможет посмотреть на чистое лицо отпрыска, без наколок.
"Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться", – цитирует актрису teleprogramma.pro. Примечательно, что совсем недавно сын Яковлевой Денис Шальных уверял, что не расстанется со своими тату, но прошло совсем немного времени и его убеждения радикально поменялись.
Напомним, ранее Денис опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором у него опухшее лицо. Молодой человек написал, что неизвестные "преподали ему урок" после того, как он решил избавиться от татуировок на лице. Он подчеркнул, что сообщество людей, увлекающихся рисунками на теле, очень агрессивно.
Позже молодой человек пообщался с журналистами. Оказалось, никто не трогал Шальных. Следы, напоминающие синяки, остались после лазерной процедуры по удалению тату.
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