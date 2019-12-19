"Измена! Караул!": Валерия закричала от увиденного

В декабре полным ходом идут съемки новогодних огоньков. Телеканалы буквально прыгают выше головы ради того, чтобы заманить зрителей. Применяются самые разные ухищрения: обещания представить нечто новое и головокружительное, заверения, что в съемке примут участие самые известные и востребованные артисты.
И если "Россия 1" из года в год снимает "Голубой огонек", который, судя по рейтингам, оказывается в топе, то прочие каналы предпочитают внести свежую струю. Например, НТВ снимает новогоднюю сказку в восточных традициях. Об этом сообщила певица Валерия, занятая в процессе.
Она обнародовала фотографию, на которой запечатлена в традиционном восточном наряде вместе с коллегой, популярным певцом Денисом Клявером. "А мы снимаем прекрасную новогоднюю сказку на #нтв "Тысяча и одна ночь". Как вы думаете, зачем у меня, как и у @denisklyaver, ковер на плече? 🤷♀️🤷♀️🤷♀️ "Вышли на улицу пыль выбивать" – ответ неправильный. 😂", – написала Валерия.
В этом проекте задействована и певица Жасмин. В "Инстаграм" она тоже выложила фото с Клявером. "Как сказал мне Денис Клявер на съемочной площадке: "Что, Джесси, тебе даже роли не досталось?" 😂 В новогоднем мюзикле "1001 ночь" буду играть почти саму себя – Жасмин 🙃🙂 Смотрите на НТВ 31 декабря, получилось очень атмосферно и круто!!! 😃💥" – пообещала певица.
В комментариях отметилась Валерия. "Измена! Караул! Что за сказка такая?! 🤣🤣🤣" – возмутилась певица. Денис Клявер и Жасмин не нашлись с ответом, поэтому предпочли ограничиться смайликами.
Традиционно главной интригой всех новогодних огоньков является вопрос, появится ли Алла Пугачева. Вероятнее всего, Примадонна снимется для Первого канала, но наверняка это неизвестно.
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