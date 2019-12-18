"Только что вышел из душа": Лазарев объяснил свое появление голым

По словам вокалиста, каждая песня нового сборника – это отдельная глава его жизни. Поклонникам Сергей Лазарев рекомендует слушать композиции именно в том порядке, в котором он их собрал. Так фанаты смогут не только услышать, но и "увидеть" альбом, прочувствовать его.
Звезда подчеркнула, что концептуальной является и обложка пластинки. На ней Лазарев запечатлен без рубашки.
"Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только что вышел из душа. Такой как есть – без прикрас, без прически, без одежды. Чистота души, оголенные нервы и открытое сердце", – говорит Сергей Лазарев.
Артист добавил, что очень изменился за последние годы. Он повзрослел, многого достиг, встал на ноги. Теперь Сергей Лазарев отец двоих детей и единственный кормилец в семье.
"Я стараюсь честно жить, несколько это возможно в моей профессии, делать свою работу хорошо, и, наверное, меньше хочу кому-то нравиться и стараться, чтобы меня полюбили. Не хочу, чтобы люди думали, что я всегда милый. Многие видят меня "мальчиком-зайчиком", у которого всегда все хорошо. Но это не так. Я – человек, со своими плюсами и минусами", – цитирует Сергея Лазарева журнал Hello!
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