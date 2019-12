Вспыливший Лазарев заговорил о яде на фоне скандала с Биланом

Шумиха вокруг поездки Сергея Лазарева и Димы Билана на "Евровидение" не утихает. Сергей прокомментировал ситуацию. Он убежден, что победитель вовсе не тот, у кого оказывается вожделенный трофей.

Все началось с запланированного на 15 декабря концерта звезд "Евровидения". От России были приглашены Сергей Лазарев и Дима Билан. Вот только последний ехать отказался. Певец отменил поездку в Амстердам в связи с "невыполнением обязательств" со стороны организаторов.

Европейские СМИ назвали причиной такого решения артиста то обстоятельство, что его имя на афише было указано слишком мелким шрифтом. Имя Сергея Лазарева при этом обозначили в главном списке крупными буквами.

В минувшие выходные шоу состоялось, о чем Сергей Лазарев не преминул сообщить поклонникам. Он обнародовал фото и видео своего выступления. Исполнитель вышел на сцену в сопровождении танцоров. Все были облачены в черное. "Спасибо, Амстердам!" – поблагодарил на английском языке артист.

Сергей отметил, что это было "совершенно невероятно", и признался, что горд был снова представить на международной музыкальной арене Россию. Лазарев спел две своих песни You are the only one и Scream. Именно с ними артист и пытался оба раза покорить конкурс (пока безуспешно). "Скоро увидимся", – заинтриговал фанатов певец.

В комментариях Сергея Лазарева осыпали комплиментами, но не обошлось и без критических отзывов. "Только какая связь между тобой и победителями? У Гагариной и Алсу и то место выше было, что уж говорить про единственного winner от нашей страны", – обратился к певцу один из интернет-пользователей.

Сергей Лазарев ответил: "Я победитель зрительского голосования) это раз) и дважды призер Евровидения – это 2! И поверьте, не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно 100 процентный победитель! Так что умерьте свой пыл! И кусайте своим ядом себя (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказался разъяренный артист у себя в "Инстаграм". Интересно, что вскоре этот пост куда-то исчез. Однако Super успел его сохранить и любезно обнародовать.