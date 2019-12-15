"Няни помогают": Лазарев заставляет пятилетнего сына терпеть побои

Несмотря на тот факт, что у артиста в предновогодние дни насыщенный график, он старается каждую минуту своего свободного времени уделять ненаглядным чадам. Певец неоднократно отмечал, что дети дружны между собой, однако, случаются и не очень приятные инциденты, от которых никуда не денешься.
"Есть няни, которые помогают, но я стараюсь много времени уделять детям. Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню – она его бьет, а он терпит", – рассказал Сергейв в эфире вечерней телепередачи Ивана Урганта.
Он подчеркнул, что его красотка-доченька еще совсем кроха и не умеет выражать свои эмоции. Стоит заметить, что сенсорное воздействие – наиболее актуальный для детей способ контактирования с внешним миром. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не имея возможности высказать словами свое негодование маленькая Аня пускает в ход кулаки.
Я говорю: "Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи", – дополнил Лазарев. Впрочем, как только Аня подрастет, артисту наверняка придется объяснить ей, что бить собственного братика нехорошо. Однако, есть надежда, что у звездного папы не будет нужды проводить воспитательные беседы, ведь дети даже сейчас стараются ладить между собой по мере возможностей.
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