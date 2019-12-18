Вид Нелли Уваровой вызвал оторопь

В "Инстаграме" ведущий напомнил, что, помимо актерской деятельности, звезда много времени уделяет благотворительности. Нелли Уварова называет себя социальным предпринимателем и помогает людям с особенностями развития зарабатывать на жизнь.
Актриса еще девять лет назад запустила проект "Наивно? Очень". Борис Корчевников поддержал ее деятельность. Он показал видеоролик, где знаменитость рассказывает о своем детище.
Поклонники отметили, что Уварова неузнаваема. Еще бы, ведь она почти лысая. Экстремально короткую стрижку Нелли сделала еще прошлым летом. Многие думали, что артистка временно осталась без волос. Однако теперь ясно, что это не так. Вид звезды вызвал у россиян оторопь.
"А актриса Нелли Уварова может, в конце концов, перестать уродовать свою внешность, выйти из образа героини "Не родись красивой" Кати Пушкаревой, начать пользоваться косметикой и иметь красивые длинные волосы? Ей срочно нужен парик", "Жесть какая-то просто-напросто! В мире богемы что, у многих актрис кукушечка упорхнула?" – жестко раскритиковали знаменитость комментаторы.
Справедливости ради стоит отметить, что некоторым понравилось, как выглядит Нелли Уварова. В таком виде актриса ни у кого не вызывает ассоциаций с популярным сериалом, что облегчает ей работу в театре.
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