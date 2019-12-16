Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда

Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на комментарии поклонников, высказавшихся о ее расставании с певцом Прохором Шаляпиным. Пианистка порядком озадачила фанатов своими словами.

На днях стало известно о том, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Это выяснилось во время шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Пара приняла решение сделать паузу в отношениях, когда ДНК-тест на отцовство певца оказался положительным: якобы бывшая любовница родила от него.

Вскоре появилась информация о том, что пауза превратилась в разрыв. Шаляпин дал большое интервью, в котором признался, что решил расстаться с Цымбалюк-Романовской, поскольку понял, что не может оправдать ее надежд. Певец не захотел "портить ей жизнь".

Пианистка долго не комментировала сенсационную новость. Зато не могли успокоиться ее многочисленные поклонники. "Изначально было ясно, что с прошенькой вы просто *друзья по несчастью", не более (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни.. Так.. Прошенька.. И ффсе🤦😂", "Ой,только узнала, что прошенька больше не с вами....😥😥😥😥 так расстроилась, так запереживалась... как он мог от такой красавицы уйти?????!" – высказались интернет-пользователи.

Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на такой комментарий: "А мне искренне жаль, что вы расстались.,,,,, если это правда.. такая шикарная пара👍". Пианистка ответила: "Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся)))". Судя по дальнейшим высказываниям, подписчики инстаграм-аккаунта пианистки заинтригованы ее странным ответом. Что она назвала неправдой – роман с Прохором Шаляпиным или расставание с ним, непонятно.