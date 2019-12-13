"Что происходит?": сын Валерии после больницы вновь попал в аварию

На сей раз столкновение с другим автомобилем произошло в Москве. Об этом юноша рассказал в своем "Инстаграм".
Тревожная тенденция заставила звездного наследника заволноваться. "Ничего страшного нет, но факт забавный. Реально, что происходит? Может, мне вообще в машину больше нельзя садиться? Жду такси", — цитирует сына исполнительницы Teleprogramma.pro.
К счастью, сын певицы Валерии в аварии не пострадал. Но на заднем левом крыле его машины остались царапины.
Напомним, ранее наследник знаменитости вместе со своей девушкой врезался в отбойник на трассе по пути в Санкт-Петербург. Молодой человек получил травму лица, а его спутница сломала руку.
Как писали "Дни.ру", Арсений Шульгин редко посещает светские мероприятия. Молодой человек занимается бизнесом и IT-проектами. Кроме того, сын певицы Валерии активно развивает свой аккаунт в "Инстаграм". На его страницу подписаны более 850 тысяч человек.
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