Диана Арбенина призналась в неистребимом желании

Российская певица Диана Арбенина поделилась в "Инстаграм" размышлениями о важном вопросе.

На снимке музыкантша запечатлена в процессе селфи-съемки. Арбенина утверждает, что в такой позе мир проводит безумное количество времени. Собственно, себя Диана не считает исключением.

"Однако вопрос висит уже дамокловым мечом: зачем я это делаю? откуда это неистребимое желание снять себя и выложить в сеть. Единственная трибуна? Не смешите – лучше написать книгу и вставить в нее классные снимки настоящих фотографов. Самолюбование? Отнюдь. Забавляет? Лишь отчасти. Инструмент популярности? Да на....р. Привлечь внимание того, кто нравится? Бросьте – когда я хочу – я звоню, а не занимаюсь детскими перемигиваниями в Инстаграме. Так зачем я это делаю? Я абсолютно закрытый человек, болезненно воспринимающий даже прикосновения. Зачем я пускаю в свою частную жизнь?

Зачем? У меня нет ответа. ПОКА нет ответа", – высказалась певица.

Тем не менее, Арбенина призналась, что какой-то аспект в этом вопросе ее очень беспокоит. Поэтому она нацелена найти ответ во что бы то ни стало.

Фолловеры поспешили высказать свои предположения на этот счет. "Ответ прост: гордыня тешится 😉", "Это необходимо нам, поклонникам! Вы становитесь чуточку ближе", – заявили фанаты.