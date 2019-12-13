"Ответ всей лжи и заказухе": Цискаридзе рассказал о травле

Артист балета стал гостем программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". Николай Цискаридзе вспомнил козни, которые ему чинили на должности ректора "Вагановки".



По словам артиста, тогда в СМИ вышло огромное количество статей, порочащих его честь. Он считает, что многие хотели подвинуть его и жить припеваючи.

Николай Цискаридзе заявил, что это была организованная травля. "У меня вот сейчас истекает контракт. По закону, чтобы продлили полномочия, ученый совет должен дать рекомендацию человеку, который на этом посту", – высказался артист. Он добавил, что не был на ученом совете, но в его распоряжении оказалась запись с мероприятия.

Звезде балета было приятно слышать, как члены ученого совета делились своей точкой зрения, отмечая его вклад в развитие образования и жизни Академии. "Это ответ всей лжи и заказухе", – заметил Николай Цискаридзе.

По словам знаменитости, теперь уже никто не помнит про тех людей, кто устроил ему травлю. Артист не стал отвечать злом на зло и делать этого не собирается. Он добавил, что к нему подходят люди и извиняются. Однако Николай Цискаридзе требует от них публичных извинений, на что они не соглашаются.

"Они боятся. Признают, что ими двигала зависть. Должность, на которую я пришел – престижная", – резюмировал Николай Цискаридзе.