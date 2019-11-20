Цискаридзе попал в больницу из-за опасного недуга

Выяснилось, что знаменитость регулярно прибегает к помощи медиков. Танцор каждый год проходит профилактическое обследование.
Известно, что Николай Цискаридзе обратился к врачам, сдал анализы и уже вернулся домой. В настоящее время его самочувствие хорошее, передает Пятый канал.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Николай Цискаридзе почувствовал недомогание и обратился в больницу. Однако эти данные не подтвердились.
Как писали "Дни.ру", в начале ноября Тимур Акперов, назвавший себя сыном Николая Цискаридзе, попал в больницу. Молодой человек признался, что его здоровье сильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У него разболелось сердце, и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение.
"Сердце колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-за чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали", – поделился предполагаемый наследник Николая Цискаридзе. Отметим, что артист не верит в то, что Акперов является его сыном. Это очень расстраивает молодого человека.
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