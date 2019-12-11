"Нужно срочно худеть!": роскошная Бледанс в мини показала лишние килограммы певца Шуры

Артистка зажгла на новогоднем корпоративе. 50-летняя Эвелина Бледанс похвасталась роскошной фигурой.

Декабрь для многих знаменитостей – время активной работы. Вокалисты и артисты колесят по стране и развлекают офисных работников. На днях Эвелина Бледанс вела корпоратив в Сочи.

Вместе с артисткой на сцене зажигал певец Шура и группа "Иванушки International". В личном "Инстаграм" Бледанс опубликовала пару видео с мероприятия. На одном из них Эвелина идет по коридору в компании Шуры. Артистка облачена в очень короткое золотое платье с пайетками. Обтягивающий наряд подчеркнул стройность знаменитости. Не зря актриса тратит силы и время в спортивном зале.

"Для позитивного праздника – ведущая Бледанс в платье и хорошие музыканты! Люблю тебя, Шура! Хорошо вчера зажгли на правильном корпоративе", – написала Эвелина.

Поклонники похвалили внешний вид артистки. Точеная талия Эвелины Бледанс мало кого оставила равнодушным. А вот певец Шура, по мнению обывателей, выглядит не лучшим образом. Широкая футболка с принтом и плащ серебряного цвета с трудом скрывали лишние килограммы знаменитости.

"Такой пухляш. Я такая стану после праздников", "Надо же, Шура прям тетенькой стал", "Боже, Александру нужно срочно худеть!" – распекали вокалиста интернет-пользователи.

Отметим, что вездесущая Эвелина Бледанс успела потанцевать и на сцене с "Иванушками International". Популярный коллектив исполнял любимый многими хит "Кукла".