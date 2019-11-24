"Иди отсюда!": Басков ответил пошутившему над ним Светлакову

Церемонию вели Иван Ургант и Сергей Светлаков. Они как обычно шутили над лауреатами. Юморист вручил Николаю Баскову сто роз, отметив, что это подарок от Филиппа Киркорова.
Светлаков поинтересовался у фанаток "натурального блондина", действительно ли им нравится творчество Николая Баскова. "Вы не подсадные?" – приводит слова актера сайт "Комсомольская правда".
"Иди отсюда!" - отправил шутника подальше певец. Судя по всему, юмор в свой адрес он не оценил. Тогда обидчивого исполнителя решил подцепить Ургант. Он спросил его, почему у него на костюме светится только один погон. "Слишком дорого. Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там..." – отшутился Николай Басков.
Также певец заявил, что окропил зал святой водой, чтобы Филипп Киркоров не пришел на мероприятие. Тот действительно не присутствовал на "Золотом граммофоне". Уже всерьез Николай Басков признался, что искренне сожалеет об этом.
"Я расстроен, что сегодня нет в зале моего потрясающего коллеги и друга Филиппа Киркорова. Он всегда украшал это мероприятие… По итогам сегодняшнего "Граммофона" Филипп по-прежнему возглавляет эту премию по количеству наград. А за ним следом иду я", – сказал Николай Басков. Отметим, что Киркоров сам ранее попросил не вручать ему больше премий.
"Пусть другие сражаются! Мне это не нужно. И самое главное – неинтересно. Да и просто, зачем занимать чужое место, когда столько талантливой молодежи так рвется", – заявил Киркоров. Напомним, коллега по сцене Николая Баскова – единственный российский артист, собравший полную коллекцию "граммофонов" за последние 24 года.
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