С Агутина трясут деньги за украденные картины

Певец не по своей воле оказался в центре скандала. К артисту обратилась его подписчица в "Инстаграме". Вопрос женщины привел Леонида Агутина в тупик.
Художница попросила звезду посодействовать в разрешении конфликта, произошедшего у нее с деятелем культуры, которого она называет аферистом. "Добрый вечер, Леонид, я конечно извиняюсь, (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) но ваш приятель, музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины. Я подготовила их к выставке, затем продал работы и укатил из Берлина в Москву, не заплатив ни одного цента. Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги", – заявила пользовательница соцсети.
Леонид Агутин повел себя вежливо. "Сожалею, если это правда. Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-то разрешится", – ответил художнице исполнитель.
Многие подписчики зашли на страницу обратившейся к певцу женщины и оставили свои ироничные комментарии. "Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог их продать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно", – написал один из фолловеров Леонида Агутина.
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