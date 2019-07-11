Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка
Балетмейстер отметил, что все иногда позволяют себе нецензурные выражения. По его словам, важно понимать, когда и где их произносить.
Николай Цискаридзе уверен: Георгий Габуния низко пал, когда грубо высказался о президенте России Владимире Путине. При этом он добавил, что есть общепринятые нормы морали, которые необходимо соблюдать.
Николай Цискаридзе в авторской колонке на сайте "Sputnik Грузия" обратил внимание на то, что оскорбления и свобода слова – разные вещи. Он посетовал, что земляк не понимает таких простых вещей.
Как писали "Дни.ру", Владимир Путин также высказался о журналисте Георгии Габунии. Российский лидер не будет требовать возбуждения уголовного дела в отношении оскорбившего его телеведущего. По словам президента, для журналиста будет слишком много чести. "Пусть вещает дальше", – заявил глава государства.
Напомним, что грузинский журналист отстранен от эфира. Инцидент имел огромный общественный резонанс. Многие осудили Георгия Габунию. Помимо Николая Цискаридзе, телеведущего раскритиковали Ксения Собчак, Андрей Разин, Иосиф Пригожин и другие представители российского шоу-бизнеса.
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