Звезда "Полицейского с Рублевки" высказалась о постельных сценах

Рина снимается в кино с 13 лет, однако популярность ей принесли сериалы "Кухня" и "Отель "Элеон". Звезда отечественного кинематографа помнит вечер, когда почувствовала себя знаменитой.
"В Instagram начали люди подписываться каждую секунду, и мне пришлось даже отключить уведомления. Потом пошла вторая волна – после третьего сезона "Полицейского с Рублевки". Люди начали на улицах узнавать, подходить. Мне очень приятно, что все знают мое имя и не называют Рыбкиной при встрече", – цитирует Гришину Пятый канал.
Журналисты издания Teleprogramma.pro поинтересовались у девушки, как она относится к постельным сценам в кино. Стоит напомнить, что Кристину Асмус за "обнаженные" кадры в фильме "Текст" буквально затравили в Сети.
"Не смотрела этот фильм. Но мы сейчас закончили снимать сериал "Око", там у меня были такие сцены. И к постельным сценам отношусь спокойно, если они оправданны по истории и без них нельзя. Особенно, когда доверяешь людям, которые их снимают, и понимаешь, что все будет красиво и органично", – отметила актриса.
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