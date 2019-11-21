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Шоу-бизнес

Шепелев взбесился из-за маленькой дочки любовницы

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев разоткровенничался во время интервью. Популярный ведущий признался, что неадекватно отреагировал на дочь своей любимой женщины.
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В новом выпуске ютуб-шоу Дмитрия Шепелева "Папки" участвовал популярный актер Арарат Кещян. У него две дочери – пятилетняя Ева и двухлетняя Диана. Артист рассказал о воспитании девочек.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Ведущий Дмитрий Шепелев с интересом слушал гостя, а затем сообщил: "У меня очень маленький опыт общения с девочками такого возраста, но с недавнего времени он у меня появился. И, поскольку я воспитываю мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось в ... На какое-то время – просто в катастрофу!"

По всей видимости, речь идет о дочери его любимой женщины Екатерины Тулуповой Ладе. Ранее Дмитрий признался, что познакомился с ней благодаря их отпрыскам, которые ходят в один детский сад. "Я привык к мальчишке. И когда девочка, если к ней хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока, она сразу... Ну если не плачет, то это сразу (бьет кулаком по столу. – Прим. ред.)..." – рассказал Шепелев.

Все время, пока телеведущий говорил, Арарат Кещян кивал, соглашаясь с его словами. Шоумен признался, что поначалу контакт с девочкой проходил крайне нервно: "Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорят: "Успокойся. Возле тебя маленький ребенок". Я вел себя так, я так бесился, как будто возле меня взрослая женщина. И мне потом сказали: "Девочки такие, успокойся".

Арарат Кещян дал совет Дмитрию Шепелеву: "С девочками нужно больше чуткости. С пацанами можно этого не делать".

Автор: 21 ноября 2019, 12:35
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
за заголовок, Натусик, готовься - будешь гореть в аду
Гость
Ответить
Наташа! выпей рассолу
любовница - это если бы он был женат, а он холост
партнёрша, любимая женщина
журнашлюхи вы бесталанные
Гость
Ответить
Раз мальчика воспитывать научился, научится и девочку воспитывать. Отцы молодцы!
Гость
Ответить
Ну и заголовочек...
А суть-то в том, что отцы воспитывают своих детей.
А дети - отцов.
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