Шепелев взбесился из-за маленькой дочки любовницы

В новом выпуске ютуб-шоу Дмитрия Шепелева "Папки" участвовал популярный актер Арарат Кещян. У него две дочери – пятилетняя Ева и двухлетняя Диана. Артист рассказал о воспитании девочек.
Ведущий Дмитрий Шепелев с интересом слушал гостя, а затем сообщил: "У меня очень маленький опыт общения с девочками такого возраста, но с недавнего времени он у меня появился. И, поскольку я воспитываю мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось в ... На какое-то время – просто в катастрофу!"
По всей видимости, речь идет о дочери его любимой женщины Екатерины Тулуповой Ладе. Ранее Дмитрий признался, что познакомился с ней благодаря их отпрыскам, которые ходят в один детский сад. "Я привык к мальчишке. И когда девочка, если к ней хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока, она сразу... Ну если не плачет, то это сразу (бьет кулаком по столу. – Прим. ред.)..." – рассказал Шепелев.
Все время, пока телеведущий говорил, Арарат Кещян кивал, соглашаясь с его словами. Шоумен признался, что поначалу контакт с девочкой проходил крайне нервно: "Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорят: "Успокойся. Возле тебя маленький ребенок". Я вел себя так, я так бесился, как будто возле меня взрослая женщина. И мне потом сказали: "Девочки такие, успокойся".
Арарат Кещян дал совет Дмитрию Шепелеву: "С девочками нужно больше чуткости. С пацанами можно этого не делать".
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