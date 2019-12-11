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"Не хочу больше портить ей жизнь": Шаляпин назвал причину расставания с Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
В конце ноября стало известно о расставании Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Певец объяснил, почему они решили разойтись, хотя, казалось бы, у них было все хорошо.
прочитано 604 раза

Певец Прохор Шаляпин и пианистка, бывшая жена легендарного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская действительно расстались. Об этом в новом интервью сообщил сам артист. "С горечью хочу признаться, что наши сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу. К великому сожалению", – объявил Прохор Шаляпин.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Он отметил, что они с Виталиной оба виноваты в том. что так все получилось. "Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину", – заключил певец.

Артист признался, что у них в отношениях было не все так гладко, как казалось со стороны. "Слишком много скопилось сейчас между нами недопонимания и обид. Особенно в последнее время. И трещина эта становится, к сожалению, все глубже. Все чаще мы смотрим в разные стороны. Все чаще не понимаем друг друга", – пожаловался артист.

Шаляпин признался, что не может оправдать надежд Цымбалюк-Романовской. "И хочу семью и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами. После стольких неудачных попыток создать семью очень трудно снова решиться на этот шаг, потому что и устал от экспериментов над своей жизнью и боюсь новых разочарований и боли", – рассказал Прохор.

В заключение он добавил: "Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой".

При этом Прохор Шаляпин отметил, что вынес из романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской много хорошего. "Я искренне благодарен Виталине за теплые чувства, за доброту, за интересное и умное общение, за подаренный мне новый бесценный опыт", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Автор: 11 декабря 2019, 10:10
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это что, готовят материал для новой саги?
Гость
Ответить
у прошки хороший спонсор. цымбалючка тоже позиции укрепила. с малаховым задружилась. бедными не останутся
1

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