"Не хочу больше портить ей жизнь": Шаляпин назвал причину расставания с Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин и пианистка, бывшая жена легендарного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская действительно расстались. Об этом в новом интервью сообщил сам артист. "С горечью хочу признаться, что наши сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу. К великому сожалению", – объявил Прохор Шаляпин.
Он отметил, что они с Виталиной оба виноваты в том. что так все получилось. "Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину", – заключил певец.
Артист признался, что у них в отношениях было не все так гладко, как казалось со стороны. "Слишком много скопилось сейчас между нами недопонимания и обид. Особенно в последнее время. И трещина эта становится, к сожалению, все глубже. Все чаще мы смотрим в разные стороны. Все чаще не понимаем друг друга", – пожаловался артист.
Шаляпин признался, что не может оправдать надежд Цымбалюк-Романовской. "И хочу семью и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами. После стольких неудачных попыток создать семью очень трудно снова решиться на этот шаг, потому что и устал от экспериментов над своей жизнью и боюсь новых разочарований и боли", – рассказал Прохор.
В заключение он добавил: "Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой".
При этом Прохор Шаляпин отметил, что вынес из романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской много хорошего. "Я искренне благодарен Виталине за теплые чувства, за доброту, за интересное и умное общение, за подаренный мне новый бесценный опыт", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".
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