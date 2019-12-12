Заявлено о новой болезни парализованной Заворотнюк

До недавнего времени не сообщалось, где конкретно проходит реабилитацию Анастасия Заворотнюк. Однако телеграм-канал Mash утверждает, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" наблюдается в Европейском медицинском центре. Якобы правая сторона у артистки остается парализованной. В связи с этим медики назначили новый курс лечения.
Но не все так просто. Анастасии Заворотнюк грозит тромбоз. Дескать, чтобы мышцы у нее не атрофировались и не образовались тромбы, артистке прописали массаж. Сообщается, что в настоящее время состояние актрисы стабильное.
Говорят, рядом со звездой сериала "Моя прекрасная няня" находятся посменно мать и муж, фигурист Петр Чернышев. Семья актрисы ни разу не выступила с официальным комментарием о том, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Поэтому доподлинно ничего неизвестно о состоянии актрисы. Впрочем, все же есть один источник.
В "Инстаграм" есть аккаунт, созданный в поддержку актрисы. Говорят, его ведут близкие знаменитости. Накануне, 11 декабря, там прокомментировали информацию о парализации Анастасии Заворотнюк. Впрочем, это было сделано крайне размыто и ясности не прибавило.
"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", – отмечается в свежем сообщении. Отметим, что публикация представляет собой скриншот заголовков из новостной ленты, в которых утверждается, что "Заворотнюк парализовало навсегда".
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