"Да и хрен с ним": народ отказывается слушать о параличе Заворотнюк

У поклонников Анастасии Заворотнюк выработался иммунитет на плохие новости. Тревожной информации о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" мало кто поверил.

После недолгого затишья в СМИ вновь появились статьи посвященные Анастасии Заворотнюк и ее болезни. Стало известно, что реабилитация, которую артистка проходит в подмосковной клинике, не дает результатов.

Мол, у звезды популярного ситкома парализовало всю правую часть тела. Анонимный источник сообщал, что изменения необратимы и Заворотнюк навсегда останется калекой.

Близкие артистки поспешили опровергнуть информацию. Родственники звезды подчеркнули, что раскрывать подробности состояния Анастасии не собираются. Они вынуждены реагировать на выпады в прессе, чтобы оградить переживающих за актрису поклонников от сплетен.

Отметим, что большинство фанатов скептически отнеслись к новым данным об Анастасии Заворотнюк. Интернет-обыватели после череды сообщений о нездоровье знаменитости, порой противоречащих друг другу, отказываются верить анонимным источникам, неназванным друзьям семьи и другим словоохотливым лицам. Слышать о недугах звезды уже никто не хочет.

"Кто это решает, что Настя не восстановится? Нечего слушать всяких извращенцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Блин, уже не чему не верю после всех сплетен, здоровья много, много ей!", "Хто выдумывает весь это бред , отстаньте уже от этой семьи .... Сколько можно уже мусолить эту тему......Боже🙏", – рассуждают читатели "Дни.ру".

Отметим, что были и те, кто считает, что появляющиеся данные о состоянии Анастасии Заворотнюк отчасти правдивы. "Дыма без огня не бывает, как бы вам этого не хотелось", "Да и хрен с ним лишь бы жила и дочу воспитывала", – пишут пользователи Сети.