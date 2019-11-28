Разведенная Буланова сцепилась с Власовой на свадьбе

Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала об инциденте с коллегой, артисткой Натальей Власовой.

За плечами Татьяны Булановой осталось два брака: первый – с Николаем Тагриным, с которым до сих пор они работают вместе, и второй – с экс-футболистом Владиславом Радимовым. Развод со спортсменом сопровождался публикациями в СМИ. Когда стало известно, что после расставания Татьяна и Владислав продолжают жить вместе, поклонники понадеялись, что те еще сойдутся.

Однако Буланова дала понять, что это решительно невозможно. "Это был технический момент. На самом деле повторилась та же ситуация, что и с первым мужем. Когда мы с Колей разошлись, он какое-то время жил у меня, потому что у него шел ремонт. Так же и с Владом. Любой развод – всегда тяжело, но у меня такой характер, когда решение принято, то уже назад дороги нет. Дважды в одну реку не входят, это точно могу сказать", – категорично заявила исполнительница.

Артистка не исключает вариант третьего замужества, хотя побаивается. "Как-то впервые в жизни я поймала букет на свадьбе. Я поборолась со своей коллегой Натальей Власовой, но она меньшую часть ухватила. Однако я опасаюсь выходить сейчас замуж, страшно. Может, просто жить и любить человека без замужества…" – рассказала об инциденте Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова поделилась неожиданной находкой. "Я нашла очень интересную статью, где написано, что если взять человека за мизинец и что-то спросить, он скажет тебе правду. Поэтому я пошутила, написав на своей странице пост: "Берегись, будущий муж!" Если когда-нибудь такой появится, то возьму его за мизинец, и он все мне расскажет", – цитирует певицу WomanHit.