Родные срочно отреагировали на информацию о парализованной Заворотнюк

Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прервать молчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда на всю жизнь останется парализованной.

Близкие знаменитости посетовали на то, что затишье в СМИ по поводу ужасного диагноза актрисы было недолгим. Они отметили, что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания.

"Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе", – высказались родные Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм". Также они поблагодарили всех, кто посылает артистке позитивные мысли и энергию.

Кроме того, представители Анастасии Заворотнюк подчеркнули, что не собираются раскрывать никаких подробностей по поводу состояния актрисы. "Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", – заявили близкие звезды.

Семья Анастасии Заворотнюк добавила, что публикации в соцсети являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые они вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов всех переживающих за актрису людей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что состояние знаменитости вновь ухудшилось. Якобы ее опухоль вызвала патологии, из-за чего актриса на всю жизнь останется парализованной.

Как писали "Дни.ру", по слухам, неоперабельную глиобластому у Анастасии Заворотнюк обнаружили еще прошлой зимой в Германии. Там же ей сделали трепанацию черепа, которая не помогла победить онкологию.