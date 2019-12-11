"Уже не восстановится": Заворотнюк останется парализованной

Появились свежие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Новости неутешительные: говорят, парализованная актриса уже не сможет восстановиться.

Согласно некоторым данным, уже три месяца Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, но прогресса якобы никакого нет. Более того, говорят, что прогнозы относительно здоровья популярной актрисы нерадужные.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", – цитирует своего источника телеграм-канал Mash.

Последние новости о состоянии звезды "Моей прекрасной няни" гласят, что в настоящее время Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж, прославленный фигурист Петр Чернышев. Впрочем, спортсмен не может постоянно находиться возле больной жены, поскольку занят зарабатыванием денег на ее лечение. Так, в новогодние праздники фигурист вместе со своей партнершей Татьяной Навкой представят новое ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Спортсмен исполняет одну из главных ролей.

Петр Чернышев не щадит себя и берется за любую возможность заработать. Чтобы ледовые шоу понравились зрителям, команда фигуристов подолгу репетирует. В Сети поклонники обсуждают последние фото мужа Анастасии Заворотнюк. По их мнению, спортсмен выглядит изнуренным, и дело не только в физических нагрузках.

Отметим, что доподлинно о болезни и состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" ничего неизвестно. Близкие артистки молчат, лишь изредка опровергает новости из недостоверных источников. Певец Виктор Рыбин, которому недавно поставили диагноз "рак кожи", так интерпретировал это: "Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело".