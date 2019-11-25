Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой

Вчера, 24 ноября, Анна Заворотнюк сделала публикацию на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Старшая дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" редко обновляет аккаунт, поэтому каждый новый пост для подписчиков на вес золота.
Можно только представить, с каким нетерпением поклонники и журналисты ждут снимков любимой артистки, о здоровье которой с конца лета ходят печальные слухи. Согласно некоторым данным, Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга.
И вот накануне Анна выложила снимок, на котором ее мать запечатлена в профиль в наряде кораллового цвета. На тонкой руке звезды красуется эффектный браслет. Анастасия неравнодушна к ювелирным украшениям, которые выгодно подчеркивают ее красоту.
"С Днем матери", – написала Анна Заворотнюк. По всей вероятности, это старый кадр, поскольку родственники не скрывают: сейчас артистка проходит реабилитацию в одной из московских клиник. А на снимке, если приглядеться, на заднем фоне заметны море и голубое небо.
О состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" остается лишь догадываться. Ее родные предпочитают не общаться с представителями СМИ, преданные друзья семьи также отмалчиваются. Близкие Анастасии Заворотнюк лишь благодарят фанатов за молитвы и пожелания здоровья.
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