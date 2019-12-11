Пропавшего сына Понаровской отказались искать

Певица Ирина Понаровская появилась в студии шоумена Бориса Корчевникова. В эфире ток-шоу "Судьба человека" артистка вспомнила, как муж отнял у нее сына.

Вторым мужем российской знаменитости Ирины Понаровской был джазовый музыкант Вейланд Родд-младший. В этом союзе артистка родила сына Энтони. Когда брак развалился, экс-супруг увез ребенка за границу. Они оба пропали с радаров.

"Я не могу себе представить, как вы в тяжелый период своей жизни, когда Вейланд-Родд, ваш второй муж, забрал сына, как вы ехали и искали его. Это был всесоюзный розыск ребенка", —прокомментировал случившееся много лет назад ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников.

Ирина Понаровская поправила шоумена. По словам артистки, всесоюзный розыск объявлять отказались. Искать ее ребенка правоохранительные органы не хотели.

"Мне сказали, что если бы ваш муж был злостным неплательщиком алиментов, то мы бы завели какое-то дело. А так мы не имеем право. Он его отец, и все. Все, эта тема закрыта. Я не живу прошлым. У меня только хорошие воспоминания. Я не хочу зрителей мучить. Зрители все знают. Все прощено. Может быть, и меня надо простить в чем-то", – сказала вокалистка в сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека".

Понаровская подчеркнула, что в сложившейся ситуации виновата и она в том числе. В каких-то моментах звезда вела себя неправильно.

"Не может быть, что один плохой, а второй святой. Поэтому женщина не всегда права. Но время прошло. 30 лет. Надо прощать с концами. Я не хочу перед вратами божьими предстать святой. У меня такой характер", – заявила артистка.

Ирина Понаровская призналась, что может поставить себя на место человека и понять, почему он поступил так, а не иначе. Героиня сегодняшнего выпуска программы "Судьба человека" отметила, что экс-муж ее все еще не простил.

"У меня есть право совершить прощение. Это мое право. Поэтому я по праву и живу. Я простила его. Однажды позвонила ему. Сказала: "Это твоя бывшая жена Ирина". Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это не значит, что я хотела примириться. Я не оцениваю плохо это или хорошо. Просто решила ему позвонить", – сказала Ирина Понаровская.

Добавим, единственный сын Ирины Понаровской живет в Норвегии. Энтони окончил университет, получил специальность ювелира. Отпрыск знаменитости женат, у него двое детей: сын Эрик и дочь Шарлотта.