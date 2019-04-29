"Об этом очень страшно говорить": Понаровская озвучила главную трагедию Началовой

Ирина Понаровская приняла участие в передаче, посвященной 40 дням со дня смерти Юлии Началовой. Артистку называли крестной мамой молодой певицы, давшей ей путевку в шоу-бизнес.

"Она необыкновенная. Она не просто молодая и красивая. Она талантливая. Она знаковая фигура. И как, как это не разглядели? Я ее вела до 16 лет. Дальше она должна была выпархивать сама. И я не имела права делать ее своей копией... Такие знаковые вещи происходят... Господи, зачем я красилась? У меня до сих пор вот эти рубашечки, галстук, пиджачки, в которых она снималась в своем клипе. И я обещаю, что обязательно из Петербурга привезу родным. Это память, она с этим вышла", – объявила утирающая слезы Ирина Понаровская на шоу "Привет, Андрей!".

Артистка отметила, что не была крестной мамой Юлии Началовой. "Она просто была со мной. Я мечтала быть рядом с ней, а не она со мной. Мне было чему научиться у нее. И я ведь напросилась в "Утреннюю звезду", когда был финал, я напросилась в жюри, чтобы поставить ей 100! Мне не нужно было смотреть, как она выступает, это что-то!" – призналась певица.

Ирина Понаровская объяснила, что раньше не комментировала смерть Юлии Началовой, потому что не считала нужным выставлять свое горе напоказ. И лишь сейчас сделала исключение, потому что знала, что в студии появятся ее родители. Понаровская вспомнила, как они с Началовой много гастролировали и она с ней секретничала, и пообещала, что эти тайны останутся нераскрытыми.

Певица высказалась и о преждевременной смерти Юлии Началовой. "Знаете, мне это очень страшно говорить... Она с такого раннего возраста... Она на 200% выполнила свою программу, ей дальше было нечего делать. Она могла быть только признанной и блистать. А этого не случилось. И не случилось это, я прошу прощения, – потому! Почему не случается ее друг Александр Панайотов? Почему его не посылают на "Евровидение"? Или Юлю? Почему?!" – задала риторический вопрос Понаровская.

"Здесь какой-то чудовищный рок. Какое-то безумное стечение обстоятельств, которое невозможно было повернуть. Если бы я была где-то неподалеку, если бы я хотя бы увидела одну ее шишечку на руке, я бы такую тревогу забила. Я бы запретила ей все! И она бы поехала к самым лучшим врачам... Я не вмешивалась. У нее своя жизнь, свои дети, браки", – заключила Ирина Понаровская, дороги с Юлией Началовой у которой постепенно разошлись. При этом она отметила, что у них не было друг к другу обид и претензий.

В заключение артистка сказала: "Молитесь! Молитесь, чтобы эта девочка, которая не поняла, что с ней случилось, чтобы ее душа совершила красивый переход в мир душ". Ирина Понаровская призналась, что Юлия Началова ей снилась, но рассказывать об этом отказалась. Напомним, певица умерла в возрасте 38 лет от заражения крови.