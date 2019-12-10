Побывавшая на пороге смерти Понаровская перепугала Корчевникова

Певица Ирина Понаровская стала гостем ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артистка рассказала шоумену Борису Корчевникову, каково это – быть на пороге смерти.

В 1979 году на гастролях в Кургане Ирина Понаровская почувствовала недомогание прямо на сцене. У артистки была серьезная болезнь почек.

"Чувствую, что мне становится очень плохо. Я допеваю песню и успеваю уйти за кулисы. И все. И дальше я вижу, что я лежу. А потом вижу, как меня несут. А потом лечу..." – рассказала певица в ток-шоу "Судьба человека".

"Со стороны видите, что Вы лежите?" – переспросил напуганный ведущий программы Борис Корчевников. Шоумен не скрывал удивления.

По словам Понаровской, она почувствовала тогда, что летит к свету, а перед собой видела сказочное место. "Красота бесконечная. Такое ощущение, что все золотом залито, но источника света нет. Мне было очень легко. Я была как будто мыльный пузырь. И прозрачная легкость..." – вспомнила вокалистка.

Знаменитость в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Понаровская оказалась в реанимации. У Ирины остановилось сердце – она пережила клиническую смерть.

"Врачи потом мне рассказали: "Когда сердце забилось, ты сказала слово "зачем?" Я не знаю, что это значит", – отметила героиня сегодняшнего выпуска шоу "Судьба человека".

Исполнительница уверена, что ей не просто так было послано это испытание. Ирина считает, что получила важный урок.

"Для того чтобы стать стройной, красивой, здоровой. Дожить до своих лет со здоровым организмом. Понять, что важно в этой жизни. Наверное, для этого мне было это дано. Может быть, тот момент – это был правильный момент, потому что, случись со мной в моем возрасте то, что случилось со мной тогда, не знаю, осталась бы я жива... Потому что это невыносимые муки", – сказала Понаровская в эфире ток-шоу "Судьба человека".