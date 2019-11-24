Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление

Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова была вынуждена сделать срочное заявление из-за нападков общественности на Петра Чернышева. Директор актрисы заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в соцсетях.
Более того, стало известно, что в семье Заворотнюк и Чернышева никак не реагируют на подобные заявления журналистов. "Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – цитирует Потапову телеканал "360".
Напомним, ранее близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию.
Сплетни о кончине знаменитости распространилась после того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. В беседе, человек, родственник которого лежит в той же больнице что и звезда, говорил о том, что Заворотнюк умерла.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Как вы встречаете новый год?
Женщина рак
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
За сколько вы бы переспали со стариком?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Отдать дочь на балет
Кто в шоу-бизнесе гей?