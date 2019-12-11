Маргарита Овсянникова завела нового любовника

По словам звезды, у нее появился молодой человек, который стал крепкой опорой. Тем не менее его имя девушка называть не спешит.
В беседе с корреспондентом "Дни.ру" на дне рождении телеведущей Дианы Бичаровой она заявила, что совсем скоро рассекретит личность мужчины. Это случится после выхода новой песни, которую она посвятила возлюбленному. "В моем творчестве вы все узнаете о моих отношениях", – отметила Овсянникова.
Маргарита призналась, что, как и любая девушка, мечтает выйти замуж и родить ребенка. Однако на данный момент в приоритете карьера.
"А муж мой подождет!" – добавила светская львица.
Новый избранник исполнительницы довольно обеспечен. Недавно он подарил любимой внедорожник Mercedes за восемь миллионов рублей и бриллиантовые украшения, стоимость которых составляет 50 тысяч долларов.
По словам девушки, они познакомились в караоке-баре. Отправляясь в заведение, Овсянникова не предполагала, что встретит там мужчину мечты. Будущего бойфренда до глубины души пронзило пение Маргариты, поэтому он поспешил установить контакт. Так и завязался бурный роман.
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