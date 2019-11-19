Звездный эскорт: почему красавицы готовы торговать своим телом

Слово эскорт уже давно вошло в обиход. Ни для кого не секрет, что сейчас любой желающий может с легкостью найти привлекательную спутницу с пышными формами, длинными ногами, осиной талией и белоснежной улыбкой, которая готова оказывать интимные услуги и воплощать в жизнь любые сексуальные фантазии.

Некоторые клеймят жриц любви позором и считают, что выставлять тело на продажу – стыд и срам. Другие же, напротив, восторгаются эффектными красотками и считают, что деньги не пахнут. Но что толкает девушек на то, чтобы проводить ночи с обеспеченными мужчинами за вознаграждение?

Безусловно, красивые картинки в "Инстаграм", на которых пышногрудые дивы наслаждаются всеми прелестями жизни, вызывают зависть у девочек, живущих в провинции и довольствующихся малым. Они смотрят на элитных эскортниц и мечтают о том, чтобы так же, как и они, путешествовать, ездить на роскошных автомобилях, покупать дорогие вещи и ужинать в лучших ресторанах. Наверное, именно возможность легкого и быстрого заработка толкает их на эту скользкую тропу. Конечно, можно всего добиваться самой, но потребуются на это долгие годы. При помощи обеспеченного, пусть даже довольно пожилого спонсора, этот путь сокращается в несколько раз.

Кстати, подобную дорогу выбирают и некоторые звездные красавицы. Например, известная модель Олеся Малибу признавалась, что дарит свою любовь обеспеченным мужчинам, которые платят ей деньги. Скандальная инста-дива заявляла, что не видит в этом ничего зазорного. Еще одна звезда соцсетей Марго Овсянникова прославилась во время участия в реалити-шоу. Больше всего шума наделало признание Маргариты о ее работе в эскорте. Кстати, на тот момент миловидную девушку пожалели и поддержали почти все телезрители, хотя соседи по телепроекту буквально загнобили жрицу любви. Таким образом, для медийных барышень тема эскорта может стать еще и прекрасным инфоповодом и пиар-ходом.

Я считаю, каждый сам определяет собственные границы морали. Если девушка выбирает путь жрицы любви, и это ее осознанное желание, то не стоит клеймить ее позором. В конце концов, каждый зарабатывает, как может. Но стоит помнить, что самая дорогая цена, которую платят эскортницы – это сделка с совестью и темное пятно на репутации до конца своих дней.