Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
09:51
Алкоголь провоцирует онкологию
09:38
В Приморье в жилом доме произошел пожар
09:16
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
09:00
"Нет претензий": Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде
08:26
Курс рубля обновил максимум
06:02
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
02:18
Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским
02:01
Эксперт назвал способ спасти Россию от допинг-скандала
23:16
"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей на оплату кредита
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:50
Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
10:39
"Впервые разглядела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:39
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш
10:35
Как правильно выбрать рыбные консервы
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
10:02
Украинцы послали Зеленского далеко и надолго
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:57
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:20
"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
09:01
Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:56
Американские снайперы? На Майдане против Зеленского заметили странных людей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
Шоу-бизнес

Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева

Дмитрий Шепелев. Кадр youtube.com
Шумиха вокруг застарелого конфликта семьи Жанны Фриске и ее несостоявшегося мужа Дмитрия Шепелева не утихает. Новую жизнь в разбирательства вдохнуло интервью телеведущего. Родные певицы не замедлили прокомментировать его откровения. Однако неожиданнее всего было предположение Вячеслава Манучарова.
прочитано 9068 раз

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" младшая сестра Жанны Фриске высказалась об интервью Дмитрия Шепелева, данного Ксении Собчак, в котором он рассказал о многолетнем конфликте с семьей ныне покойной возлюбленной. Шоумен назвал причину, почему родители Жанны не видятся с ее единственным сыном Платоном.

ПО ТЕМЕ

Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно

"Чтоб он сдох после таких слов!": отец Фриске взорвался после громких обвинений Шепелева

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Есть решение суда, который инициировали они, – хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, у них была возможность видеться с Платоном. Мама Жанны была у меня в квартире не один раз, все более-менее было нормально. Но они требуют, чтобы Платон жил у них – не от меня к ним ездил, а от них ко мне. И суд установил порядок общения: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато регулярно приходят на ток-шоу и рассказывают, какой я ужасный отец. Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. У него и так начало жизни было драматичным", – рассказал Дмитрий.

Однако Наталья Фриске заявила, что это неправда. "Мы ему не запрещали воспитывать ребенка, мы хотели просто участвовать в воспитании этого ребенка. Мы не хотели забирать этого ребенка. Мы хотели, чтобы просто он к нам, может, на выходные приезжал, чтобы мы его возили куда-нибудь отдыхать..." – заявила сестра Жанны Фриске.

В защиту Дмитрия Шепелева неожиданно выступила Лариса Копенкина, бывшая жена певца Прохора Шаляпина. Она отметила, что телеведущий, в отличие от многих мужчин, не бросил малыша в таких обстоятельствах, а взял на себя ответственность воспитывать и содержать его.

И тут в беседу вступил телеведущий Вячеслав Манучаров. "Слушайте, ребенок сегодня – это самый большой дар, который люди покупают, пользуясь суррогатной матерью. Случайные жены, мужья, браки для того, чтобы специально сделать ребенка, поэтому ребенок здесь не показатель, поверьте мне", – обратился он к Копенкиной.

Шоумен выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Дмитрия Шепелева. "Это могла быть большая цель всего этого процесса – взять ребенка, о котором мы, коллеги, очень часто знаем, говорим", – высказался Манучаров.

Автор: 10 декабря 2019, 08:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все делает Шепелев правильно. Фрискачи пройдохи, вместо того чтобы остаток денег оставшихся вернуть фонду на лечение деток, они долги свои раздавали. Бессовестные, у самих денег хоть жуй, а собирали на лечение. Натаха заявила, что через день по 20 миллионов снимали, это как? Это что за жадность то такая, имея такие суммы и просить у поклонников? И сейчас бегают по шоу деньги сшибают на скандалах и грязи своей. Всё личное умершей дочери, втащили на обсуды. Разве это приличные люди? Шепелев Умница, он воспитан ребёнка как надо. Такая родня, как Фрискачи ему во вред только. Барыги.
Гость
Ответить
Умница Манучаров, все верно, за Платоном паровозом тянется имущество Жанны, которое не успел прибрать к рукам гость из провинции. Деньги с карточек украл, часть имущества из квартиры Жанны вынес, а недвижимость просто так, без Платона не взять.
Гость
Ответить
Надоели эти Копыловы, пиарятся на смерти своей дочери. Дайте отцу спокойно растить своего дитя.
Гость
Ответить
Людям свойственно судить о других по себе.
Манучаров и единомышленники проецируют свои мотивы, поступки, идеи и убеждения на Шепелева.
Дурной человек в нормальных поступках Шепелева видит что-то дурное, хороший - хорошее.
Гость
Ответить
Отстаньте от Дмитрия! Он воспитывает ребёнка, и не нужно ему мешать!
А если дебилы Фриске не могут наладить отношения, Дмитрий правильно и делает, что не дает им видеться с внуком. Не надо было Фрискам деньги воровать, да на эти деньги "перекраивать" рожу доченьке Наташке!
Гость
Ответить
Если бы не Жанна и Платон, кто бы знал мальчика из захолусьят? Фриске для него - золотая жила, так как сам он всего лишь серая мышь.
Гость
Ответить
А в чем "сенсация", в чем "большая цель" и в чем криминал "процесса"?
В том, что отец после смерти матери воспитывает собственного ребёнка?!
ИМХО, только дебилам это может показаться подозрительным и "сенсационным".
Гость
Ответить
Он своим курином мозгом хоть подумал что сказал? У нас что воспитывать собственного ребенка уже считается плохо? Докатились. У самого умерла бывшая (у Манучарова) от сахарного диабета) и он ребенка забрал, бабке и деду не отдал
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Культура

"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"

Съемки стартуют в ближайшее время
Регионы

"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста

Украинцы считают, что полуостров не принимает гостей из России
Шоу-бизнес

Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна

Юмористка прокомментировала важное событие в жизни бывшего мужа
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru