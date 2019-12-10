Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева

Шумиха вокруг застарелого конфликта семьи Жанны Фриске и ее несостоявшегося мужа Дмитрия Шепелева не утихает. Новую жизнь в разбирательства вдохнуло интервью телеведущего. Родные певицы не замедлили прокомментировать его откровения. Однако неожиданнее всего было предположение Вячеслава Манучарова.

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" младшая сестра Жанны Фриске высказалась об интервью Дмитрия Шепелева, данного Ксении Собчак, в котором он рассказал о многолетнем конфликте с семьей ныне покойной возлюбленной. Шоумен назвал причину, почему родители Жанны не видятся с ее единственным сыном Платоном.

"Есть решение суда, который инициировали они, – хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, у них была возможность видеться с Платоном. Мама Жанны была у меня в квартире не один раз, все более-менее было нормально. Но они требуют, чтобы Платон жил у них – не от меня к ним ездил, а от них ко мне. И суд установил порядок общения: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато регулярно приходят на ток-шоу и рассказывают, какой я ужасный отец. Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. У него и так начало жизни было драматичным", – рассказал Дмитрий.

Однако Наталья Фриске заявила, что это неправда. "Мы ему не запрещали воспитывать ребенка, мы хотели просто участвовать в воспитании этого ребенка. Мы не хотели забирать этого ребенка. Мы хотели, чтобы просто он к нам, может, на выходные приезжал, чтобы мы его возили куда-нибудь отдыхать..." – заявила сестра Жанны Фриске.

В защиту Дмитрия Шепелева неожиданно выступила Лариса Копенкина, бывшая жена певца Прохора Шаляпина. Она отметила, что телеведущий, в отличие от многих мужчин, не бросил малыша в таких обстоятельствах, а взял на себя ответственность воспитывать и содержать его.

И тут в беседу вступил телеведущий Вячеслав Манучаров. "Слушайте, ребенок сегодня – это самый большой дар, который люди покупают, пользуясь суррогатной матерью. Случайные жены, мужья, браки для того, чтобы специально сделать ребенка, поэтому ребенок здесь не показатель, поверьте мне", – обратился он к Копенкиной.

Шоумен выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Дмитрия Шепелева. "Это могла быть большая цель всего этого процесса – взять ребенка, о котором мы, коллеги, очень часто знаем, говорим", – высказался Манучаров.