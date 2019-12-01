Раскрепостившийся Цекало жадно схватил молодую жену за интимное место

Больше года назад Цекало увлекся 28-летней пышногрудой красоткой. Влюбленные поспешно сыграли свадьбу и их жизнь превратилась в бесконечный медовый месяц.
Дарина Эрвин помешана на сексе. Этой теме девушка посвящает свои картины. На полотнах супруга российского продюсера изображает толстые и длинные пенисы крупным планом и сцены полового акта.
Рядом с новой супругой раскрепощеннее стал и Цекало. Продюсер позволяет себе ласкать жену на публике. Так, например, в "Инстаграм" Дарины Эрвин появилось провокационное фото. На снимке Александр позирует, жадно схватив любимую за грудь. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
Отметим, что, по мнению сексолога, такое демонстративное поведение Александра Цекало может свидетельствовать о проблемах в паре. Возможно, супруги их пока даже не замечают.
"Александр, страдающий массой комплексов, всеми силами пытается показать, какая у него сексуальная жена. Даже развратная, если позволите. И что он, 58-летний мужчина небольшого росточка с сединой и избыточным весом, настолько влиятельный и привлекательный, что имеет такую красотку", – говорит специалист Ульяна Брагинская.
Тот факт, что супруга Александра Цекало рисует сплошь интимные сцены и половые органы может говорить о сексуальной неудовлетворенности. Якобы девушка сублимирует на холсте страсть, которая не находит выхода в реальности.
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