"Секс – больная тема": что скрывают Цекало и его молодая жена

Дарина Эрвин позиционирует себя как актриса, модель и художница. Из-под кисти молодой красотки выходят весьма необычные полотна. Супруга Александра Цекало специализируется на обнаженной натуре и эротических рисунках – подчас весьма натуралистичных. Сраженные наповал журналисты обратились к специалисту с вопросом, что означают столь откровенные изображения.
Сексолог Ульяна Брагинская считает, что интимная жизнь Дарины Эрвин и Александра Цекало оставляет желать лучшего. "Давайте прямо. На своих полотнах она изображает толстые и длинные пенисы крупным планом, мужские руки в женских трусах, атлетичные молодые тела как у фитнес-тренеров, или влагалища. Это тревожный звоночек, потому что у Дарины получается не легкая красивая эротика, а нечто пожестче. Напрашивается вывод, что секс для молодой женщины – больная тема", – высказалась эксперт.
Она предположила, что супруги скрывают проблемы даже от самих себя. Брагинская вспомнила, как влюбленные у всех на глазах целовались на одном из светских мероприятий. "Можно предположить, что супруг не удовлетворяет ее в постели, и она таким образом сублимирует страсть на холсте. А Александр, страдающий массой комплексов, всеми силами пытается показать, какая у него сексуальная жена. Даже развратная, если позволите. И что он, 58-летний мужчина небольшого росточка с сединой и избыточным весом, настолько влиятельный и привлекательный, что имеет такую красотку. А мужские половые органы, которые она рисует, она берет не с потолка, а с натуры – то есть с него", – цитирует специалиста "Экспресс газета".
Ранее бывшая жена Александра Цекало певица Лолита Милявская откровенно высказалась об этих картинах и о мужском достоинстве экс-супруга. "В чем прелесть друзей, знаешь? – обратилась артистка к ведущей шоу "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой. – Всегда найдутся те, кто скажет: "А ты видела это?" Я эти рисунки видела еще 100 лет назад. И меня многие уже спрашивали: "Скажи, а она Сашку рисовала?" Я вам сразу говорю: точно нет! Это не имеет ничего общего. Это скорее то, что хотелось бы!"
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