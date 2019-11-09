Не встал: Меладзе оправдался перед зрителями шоу "Голос"

Айгуль Валиулина, которой всего 18 лет, выбрала для прослушивания песню "Чистые пруды", чем очень сильно удивила Сергея Шнурова. Его поддержали и остальные члены жюри, отметив, что девушка еще слишком молода для таких песен.
Валерий Сюткин и Полина Гагарина были весьма положительно были настроены в отношении девушки, однако тоже отметили, что надо знать о чем поешь, чтобы песня тронула. Во время обсуждения, Сюткин предложил Меладзе встать и тоже высказаться.
"Я сидя. Потому что, когда я встаю, у меня пузо видно", – скромно отметил продюсер.
Он заявил, что пожалел о своем решении не нажимать кнопку сразу же, как увидел юную певицу. Он попросил у нее прощения и пожелал ей удачи на ее пути.
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