Перепуганный до смерти Брэд Питт боится страшной мести Анджелины Джоли

Оказалось, Питт каждый день после развода живет в страхе. Ведь у Джоли имеется компромат, способный разрушить всю его репутацию. По данным портала National Enquirer, у актрисы хранятся домашние видео, где запечатлены самые изощренные утехи экс-супругов.
Анонимный инсайдер заявил, что бывшие влюбленные частенько устраивали дикие вечера. Он назвал их извращенцами и отметил, что у них не было никаких запретов в постели. Также Брэд и Анджелина часто использовали секс-игрушки для своих утех.
"Кнуты, цепочки, кожу, горячий воск, кляпы", – перечислил источник.
По его словам, актеры занимались диким сексом даже в частном самолете Джоли. Сам Брэд рассказывал, что это происходило прямо в кабине пилота, когда лайнер летел на автомате.
"Нет ничего такого, чего Энджи бы не попробовала, а Питт был не против", – отметил инсайдер.
Экс-супруг Анджелины панически боится того, что записи их постельных сцен окажутся в Сети. Ведь светская дива может сделать это ради мести, чтобы выставить отца своих детей в неприглядном свете. К слову, Питт не сомневается, что записи сохранены у бывшей жены, хоть она сама и отрицает этот факт.
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