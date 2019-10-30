Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях

Звездную семью заметили на бюджетном шопинге в Испании. Анджелина Джоли купила наследникам уцененные вещи.

Голливудскую актрису заметили на выходе из дисконтного магазина на Фуэртевентуре. 44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Анджелина Джоли до отвала набила тележку покупками, сообщает Mirror. Поклонники звезды Голливуда забеспокоились, решив, что дела у актрисы после развода с Брэдом Питтом идут не очень хорошо. Ведь, зачем бы ей тогда стоило скупердяйничать и экономить на собственных детях?

Вместе с тем некоторые фанаты Анджелины Джоли утверждают, что она всегда была экономной, старалась разумно тратить деньги и пытается привить это качество детям. Возможно, это как раз и был один из подобных жизненных уроков.

Отметим, в последнее время у Анджелины Джоли непростые отношения с детьми, в том числе с 13-летней дочерью Шайло. Как писали "Дни.ру", ранее наследница звездной четы закатила матери громкий скандал из-за ссор и постоянного контроля с ее стороны. Девочка заявила, что не хочет больше жить с актрисой, а желает переехать к отцу.

Анджелина Джоли ответила категорическим "нет" и даже в сердцах пригрозила наследнице, что та больше никогда не увидит Брэда Питта. Звезда запретила Шайло общаться с отцом, в котором та души не чает.