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"Не видит рамок дозволенного": раздевшуюся перед геями Бузову втоптали в грязь

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Не так давно в одном из крупнейших тематических клубов столицы состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица вышла на сцену, чтобы порадовать геев своими песнями. Правда, буквально в тот же день на нее обрушилась лавина критики.
прочитано 270 раз

Ольга появилась на сцене полуобнаженной. Конечно, при выступлении перед особенной аудиторией ей ничего не грозило, однако не заметить, что артистка отдает предпочтение откровенным нарядам было невозможно. Детский продюсер Екатерина Волкова высказалась о ситуации.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"А королева -то...голая!". Бузова вышла к поклонникам в золотом купальнике и с короной на голове, что слишком прямо говорит зрителю "я – королева, я в золоте, я – номер один". Никакого секретика, изюминки, никакого тонкого и оригинального хода – все наоборот преподнесено слишком открыто, я бы даже сказала очень небрежно и грубо", – возмутилась Екатерина.

По словам продюсера, Ольга пользуется сейчас такой бешеной популярностью, что по ее пути могут последовать многие, в том числе и дети. Волкова выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. Она отметила, что певица попросту не видит никаких ограничений.

"Бузова пользуется огромной поддержкой масс, и что бы она ни сделала, количество воздыхателей дадут ей твердо понять, что она движется в верном направлении. Открытая для всего мира, она не видит рамок дозволенного. Массы за Бузовой никогда уже не дадут объективной оценки ее движения, индикатор верности направления навсегда поврежден", – добавила эксперт.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Она уточнила, что имея такую власть над еще неокрепшими умами молодого поколения, Бузова может серьезно испортить им жизнь. В связи с этим детский продюсер призвала Ольгу как следует подумать и работать над собой, чтобы научить свою аудиторию чему-то хорошему.

"Быть звездой – не привилегия и вседозволенность, а сверхответственность перед обществом. Быть королевой – не роскошь и самолюбование, а погружение себя в еще большие рамки поведения", – подытожила Волкова.

Автор: 9 ноября 2019, 00:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Набросились на Тарасова,а эта прост.. живет как хочет Лишь бы опять не заразила пол эстрады А так осторожно с этой, она бросается на всех
Гость
Ответить
Долго ещё будет жить прост.. Бузова ?? Мне стыдно,что это чудовище живет и делает пакость ,КОГДА Я ЖИВУ Это же мразь и её место на помойке
1

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