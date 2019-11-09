"Не видит рамок дозволенного": раздевшуюся перед геями Бузову втоптали в грязь

Не так давно в одном из крупнейших тематических клубов столицы состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица вышла на сцену, чтобы порадовать геев своими песнями. Правда, буквально в тот же день на нее обрушилась лавина критики.



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