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"Молока нет": прижавший к груди младенца Тимати вызвал переполох

Тимати. Фото: www.globallookpress.com
Чуть меньше месяца назад популярный рэпер Тимати стал папой – у него родился долгожданный сын Ратмир. Правда, похоже, бремя отцовства дается певцу весьма непросто.
прочитано 222 раза
Буквально несколько часов назад знаменитость опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" примечательное фото. На нем Юнусов позирует вместе с ненаглядным чадом. Взгляд Тимура полон любви к мальчику, однако подписчики заметили, что выглядит рэпер несколько уставшим.

Пользователи заметили, что у Тимати появились мешки под глазами. Кроме того, многие обратили внимание на растянутую майку знаменитости. По мнению комментаторов, это говорит о том, что певец регулярно не досыпает и сильно выматывается. Да и как тут не уставать, когда помимо загруженного графика приходится уделять изрядную долю внимания маленькому сыну?

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Впрочем, сам Тимур не унывает. Новоявленный родитель с трепетом относится к крохе. Похоже, нежные отцовские чувства превыше всех невзгод и проблем, которые могут доставить ночные бдения у кроватки малыша. Свою публикацию Тимати не стал никак подписывать. Вместо слов он просто оставил эмоджи в виде сердечка.

Тем не менее, поклонники решили подшутить над любимым исполнителем. Прижавший сына к груди рэпер вызвал своим видом желание пользователей проявить свое остроумие. Так один из них написал: "Кормящий Тимати" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Впрочем, стоит заметить, что рэпер нисколько не обиделся на это высказывание. Наоборот, он ответил комментатору в юмористическом ключе: "Молока нет, а так бы покормил. Для детей ничего не жалко ))".

Автор: 8 ноября 2019, 21:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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