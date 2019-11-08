"Молока нет": прижавший к груди младенца Тимати вызвал переполох

Пользователи заметили, что у Тимати появились мешки под глазами. Кроме того, многие обратили внимание на растянутую майку знаменитости. По мнению комментаторов, это говорит о том, что певец регулярно не досыпает и сильно выматывается. Да и как тут не уставать, когда помимо загруженного графика приходится уделять изрядную долю внимания маленькому сыну?
Впрочем, сам Тимур не унывает. Новоявленный родитель с трепетом относится к крохе. Похоже, нежные отцовские чувства превыше всех невзгод и проблем, которые могут доставить ночные бдения у кроватки малыша. Свою публикацию Тимати не стал никак подписывать. Вместо слов он просто оставил эмоджи в виде сердечка.
Тем не менее, поклонники решили подшутить над любимым исполнителем. Прижавший сына к груди рэпер вызвал своим видом желание пользователей проявить свое остроумие. Так один из них написал: "Кормящий Тимати" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Впрочем, стоит заметить, что рэпер нисколько не обиделся на это высказывание. Наоборот, он ответил комментатору в юмористическом ключе: "Молока нет, а так бы покормил. Для детей ничего не жалко ))".
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