"Идущая по жизни, как по лезвию меча": Бледанс в золоте поразила Борисову

Артистка стала лицом ноябрьского выпуска глянцевого издания о моде. Звезда показала обложку нового выпуска в "Инстаграм".
Для фотосессии знаменитости сделали необычную высокую прическу. Визажист нанес Эвелине макияж в стиле "New Look", что в переводе с английского означает "свежий взгляд": минимум ярких цветов, акцент на глазах, бровях и губах.
Из аксессуаров на Бледанс были только серьги и массивное кольцо. Звезда была облачена в плащ свободного кроя золотого оттенка.
"Вышел журнал с моей обложкой. Вынос соответствует? "Идущая по жизни, как по лезвию меча", – спросила у подписчиков Эвелина Бледанс.
Одной из первых на публикацию откликнулась телеведущая Дана Борисова. Знаменитость оценила пост двумя смайликами: восторженным влюбленным и большим пальцем вверх.
"За этим стоит – колоссальный ежедневный труд!!! Под лежачий камень – вода не течет!!!! Эвелина, так держать!!!!!🌹🏆🌹 подписаны! следим!🧐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото на обложке 🔥, выражает внутреннюю силу и уверенность, соответствует на все 100!👏", "Обложка супер 👏 🤩но подпись ? Это же не о вас 😄 вы позитивная, светящаяся , лучезарная 💃🏼, летящая ) не думаю что 🤔 вы олицетворение внутренней борьбы ...)", – рассуждали поклонники Эвелины Бледанс.
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