Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре артистка позирует в шелковой блузке с необычным принтом и черной кожаной юбке.
Волосы знаменитости стали ярче, благодаря появившемуся на них каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
"С маленького шага начинается дорога. 😃 С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметила под снимком вокалистка.
Поклонники преобразованиями остались довольны. Ани Лорак осыпали градом из комплиментов. Кто-то удивленно отметил, что такая несущественная деталь как челка, сделала звезду моложе и менее узнаваемой.
"Божжжжжжже как красиво 😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤", "Оооо, блузочка в сапожек, прикольно👌👌👌😊", "Очень красивый образ", "Я вас не узнала 🙈❤️❤️", "Самая прекрасная, самая лучшая", "Какая крастока!!! С ума сойти", "Подскажите пожалуйста цвет волос это какой? Какая краска", – писали пользователи Сети.
Напомним, не так давно 41-летняя Ани Лорак заявила, что смогла обрести женское счастье. Однако под венец она пока не собирается. По словам артистки, расставание с супругом Муратом Налчаджиоглу было настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Знаменитость добавила, что ее молодой человек, 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб, придерживается таких же взглядов на жизнь.
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