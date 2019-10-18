"Куда летит моя жизнь": Лорак о разводе с мужем и новом любовнике

Певица открыто рассказала о разводе с мужем и новых отношениях. Ани Лорак призналась, что пережила личную трагедию.

Недавно вокалистка развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак не рассказала о причинах расставания с супругом, однако поклонники считают, что предприниматель был неверен артистке. Эту версию косвенно подтверждает скандал, который произошел прошлым летом. Тогда Мурата застукали в объятиях украинской модели.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут", – поведала Лорак в свежем интервью.

Артистка призналась, что не сразу решилась на разрыв, долго колебалась. "Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации", – сказала вокалистка.

Сейчас Ани Лорак, кажется, оправилась от болезненного разрыва. У вокалистки новая любовь – 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.

С Глебом Лорак познакомилась еще до своего развода. Егор написал для Ани песню "Сопрано", которую артистка исполняла вместе с рэпером Мотом, но тогда о романе не могло быть и речи.

После расставания с Налчаджиоглу вокалистка и не думала об интрижках. Звезда решила с головой окунуться в работу. Она связалась с Егором Глебом, чтобы начать запись новых песен.

"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", – цитирует Ани Лорак StarHit со ссылкой на OK!.