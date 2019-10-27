Ани Лорак посеяла слухи о тайной свадьбе

На фото артистка выглядит очень счастливой. "Пусть любовь согревает в холодное время", – подписала фото певица. Поклонники предположили, что Ани Лорак сыграла свадьбу с новым возлюбленным – 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла "Black Star" Егором Глебом.
Подписчики Ани Лорак очень обрадовались за любимую артистку, которая около года назад пережила измену мужа и непростой развод, передает Пятый канал. "Снова эти прекрасные глазки засияли!", "Как будто свадебное фото", "Невеста прямо!", "Вам идет любовь", – написали в комментариях фолловеры.
Впрочем, нашлись и злопыхатели, отмечающие, что Ани Лорак на фотографии выглядит слишком молодо и явно перестаралась с редактурой снимка. "С первого взгляда на фото не поняла, что это Ани Лорак. Скорее всего с фотошопом перестарались", "Смотрится как карикатура", – заявили хейтеры.
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