"Адский бред": жена Джигана отбрила приставал из-за разговоров об ЭКО

Самойлова пошутила, спросив у друзей и поклонников, успели ли они сделать ставки на пол ребенка. Оксана призвала не гадать по форме живота – он был таким и в предыдущие разы.
"Отекаю тоже, как всегда. ЭКО мы никакого не делали, конечно же. То, что пишут по этому поводу, адский бред. Получилось то, что получилось", – написала супруга артиста.
В этот раз ей удалось не прибавить 25 килограммов. Для этого пришлось пойти на жертвы и строго следить за питанием.
"Это мое осознанное решение. Ну и еще не конец. В этот раз я решила не съедать все на своем пути😅🐷", – добавила жена Джигана.
Подписчики оставили более 11 тысяч комментариев под этим постом. Большинство комментаторов пришли к единому мнению: неважно, кто будет у звездной четы, потому что все их дети хороши.
"Ура! Поздравляем! У вас дети нереальные вышли! Будем рады и четвертой девочке!" – поддержали Самойлову россияне.
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